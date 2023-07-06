Гороскоп на сегодня, 6 июля, для всех знаков зодиака

Время решительных действий

Овны

День, когда кажется, что все идет против вас: кто-то будет давить, чего-то требовать. Но если вы сумеете настроиться на противостояние, то с честью справитесь с этим.

Тельцы

Не самый простой день: действуют обстоятельства, на которые вы не в силах повлиять. Кроме того, дома тоже есть причина для нервозности - устраните ее, и станет легче.

Близнецы

Поездки, связанные с работой, деловая переписка или переговоры отнимут много сил. Думайте об отпуске, мечтайте о чем-то приятном, это спасет ваше настроение.

Раки

Вы пытаетесь решить финансовую проблему: с долгами, платежами или выплатами от государства. Ищите помощи у профессионалов, а не у друзей и знакомых, советуют звезды.

Львы

Поведение делового партнера или неполадки в личной жизни напрягают вас. Возможно, вы обдумываете развод, разрыв отношений. Это точно не эмоциональное решение?

Девы

Вам не стоит находиться под палящими лучами солнца и перегружать себя работой. Сегодня хорошо дать себе отдых и устроить разгрузочный день, пить больше воды.

Весы

Родителям придется уделить много времени своим детям. Это день раздражения, когда все вокруг кажется неправильным, но это не повод портить отношения с близкими.

Скорпионы

Какое-то событие на работе или сложное дело зацепит ваше внимание, пока вы с ним не разберетесь. Будьте осторожнее в быту - есть риск мелких травм из-за рассеянности.

Стрельцы

У вас могут пойти не по плану поездки, командировки или в переписке будет допущена досадная оплошность. Отсутствие спешки – ваше спасение в этот нервный день.

Козероги

Вы будете сегодня зациклены на себе настолько сильно, что весь остальной мир отойдет в тень. И это правильно: самое время решить проблему, которая не выходит из головы.

Водолеи

Луна в вашем знаке чувствует себя не очень комфортно, испытывая давление со стороны Марса. Тем не менее, вы одержите победу над всеми - и людьми, и обстоятельствами.

Рыбы

Сатурн не даст вас в обиду капризной Луне и агрессивному Марсу! Вы прекрасно справитесь с задачами этого дня, если будете действовать спокойно и вдумчиво.

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