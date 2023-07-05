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Собянин: Зарядную станцию сразу для нескольких электромобилей разработали в Москве

09:18
  • среда
  • 05 июля 2023

Станция может заряжать одновременно три электромобиля

Зарядная станция для нескольких электромобилей разработана в Москве на основе отечественных компонентов и ПО. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что станция может заряжать одновременно три электромобиля, в среднем от 10-20 до 40-60 минут. Разработка предназначена для установки на городских объектах, в спальных районах или коттеджных поселках. Она оснащена защитой от утечки тока и кнопкой аварийной остановки заряда.

"В год московское предприятие сможет изготавливать больше 500 таких устройств", - пояснил мэр.
 
В Москве выпуском электрозарядных станций занимаются несколько компаний, отметил Собянин.

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