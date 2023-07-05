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В правительстве Японии возмутились поездкой Трутнева на Итуруп

10:06
  • среда
  • 05 июля 2023

Вице-премьер России обсудил сохранение особого экономического режима на Курильских островах

Правительство Японии возмутилось недавним визитом на остров Итуруп вице-премьера России Юрия Трутнева. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно в ходе очередной пресс-конференции для журналистов.

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"Визиты российских официальных лиц на остров Итуруп противоречат позиции нашей страны по территориальной проблеме и являются неприемлемыми", - заявил Мацуно, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом высокопоставленный чиновник подчеркнул, что японская сторона заранее знала о запланированном визите зампреда правительства России Юрия Трутнева на остров Итуруп.

Напомним, что в ходе поездки на остров Итуруп российский вице-премьер посетил несколько промышленных заводов, а также провел ряд совещаний с местными чиновниками о сохранении льготного экономического режима на территории Курильских островов.   

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