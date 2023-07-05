ВСУ готовят крупный прорыв на авдеевском направлении

Радикалы собирают многочисленную группировку

Во второй городской больнице Макеевки - ни одного целого отделения. В палатах, операционных, ординаторских выбиты стекла. Выворочены оконные рамы и двери. Разбито почти все медицинское оборудование. Этой ночью боевики обстреляли больничный комплекс из установок HIMARS. Несколько ракет попали в здание стационара и поликлиники. Взрывы были такой силы, что по стенам пошли трещины. Часть помещений полностью разрушена.

Серьезно повреждены и жилые дома. От осколочных ранений один человек погиб. Еще более 40 ранены. Пострадавших горожан и пациентов срочно перевезли в другие госпитали. Военные не исключают, что ночная атака боевиков - это не просто налет. А еще и попытка отвлечь силы российской группировки от Авдеевки.

Командир торопит бойцов. Дорога каждая минута. Пушки на батарее стреляют безостановочно. Шквальный огонь - по переднему краю авдеевского укрепрайона ВСУ. И по его тылам. По сведениям агентуры и разведки, националисты готовят крупный прорыв. За окраинами собирают многочисленную группировку: до 5 тысяч пехотинцев, 50 танков и более сотни орудий и реактивных установок. Главная цель - атаковать поселок Опытное. Его контролируют российские десантники. Генштаб ВСУ планирует сковать их боем. И любыми путями и средствами отодвинуть фронт. Риск того, что авдеевский гарнизон националистов может быть полностью окружен и ликвидирован, высок как никогда.

Головные колонны ВСУ, которые выдвинулись к Авдеевке еще на рассвете, сейчас уничтожает авиация. Все внимание экипажей штурмовиков - дорогам. Особенность донецкого фронта в том, что тот, кто контролирует автомагистрали и высоты, у того огневое и тактическое преимущество. Российские военные делают все, чтобы боевики не смогли перехватить инициативу.

Мощная артподготовка идет и по флангам Артемовска. Но сегодня - работа не по площадям, а по хорошо замаскированным целям. Вот бойцы заряжают установку высокоточными снарядами "Краснополь". С дрона-разведчика хорошо видно - командный пункт, укрытие и американская установка превращаются в обломки.

Еще один отряд из 20 человек устроил вылазку к южным окраинам города. Первым же выстрелом артиллеристы попали в танк. А из радиоперехвата стало ясно - как минимум половина этой группы на свои позиции не вернулась.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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