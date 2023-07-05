Белый порошок в Белом доме: сын Байдена попал в очередной скандал

Американцы реагируют на ситуацию мемами

Белый порошок в Белом доме, шутят в американских соцсетях. Однако демократам в Вашингтоне не до смеха. Рейтинг президента Байдена, и без того продолжающий предвыборное падение, вот-вот установит очередной антирекорд. Новость, каких еще не было, появилась в New York Post со ссылкой на Секретную службу США - именно она занимается охраной первых лиц государства. Во время ежедневного обхода сотрудники обнаружили подозрительный порошок, который, по результатам первых тестов, склонны считать кокаином. Нашли его то ли в библиотеке, то ли в Западном крыле, где находится, помимо прочего, Овальный кабинет. В здании тут же провели эвакуацию. Правда, главы государства она не коснулась.

"Во время самого события президент Байден находился в Кэмп-Дэвиде вместе с сыном Хантером, который ранее признавался в пристрастии к кокаину. Но в этот же день 53-летний мужчина присутствовал и на семейной вечеринке в Вашингтоне по случаю Дня независимости", - говорится в статье.

На главный вопрос - кто принес порошок в самое охраняемое здание страны - американцы отреагировали многочисленными мемами. Только накануне в прессе появилась очередная порция компромата - фотографии, сделанные самим Хантером Байденом. А ведь в стране еще не забыли его откровенные видео "18+" и участие в политических и экономических махинациях. Предположительно, в доле с отцом.

Впрочем, есть и альтернативная версия - уже из разряда сатиры на обычную в подобных случаях реакцию властей: "357 бывших руководителей разведки подписали открытое письмо, в котором обвиняют русских в употреблении кокаина в библиотеке Белого дома".

Белый Дом скандал не комментирует. На фоне нового всплеска насилия в стране Джо Байден выступает с очередными речами о необходимости запретить продажу штурмового оружия. А вот вооружать Киев в Вашингтоне намерены по-прежнему. Как и большинство других наиболее влиятельных членов НАТО. Впрочем, даже по украинскому вопросу полного единодушия в альянсе нет.

Накануне на пост генсека уже в четвёртый раз переизбрали Йенса Столтенберга. Он останется на посту еще на год. США, Евросоюз и Турция так и не смогли согласовать кандидатуру его преемника, который не втянул бы альянс в прямой конфликт с Москвой (именно этого в Штатах опасались в случае избрания главы британского Минобороны Бена Уоллеса). И не наломал бы дров в таком щекотливом вопросе, как вступление в НАТО Швеции. После демонстративного сожжения Корана в Стокгольме Турция снова заявила: с ее стороны одобрение шведского членства пока под вопросом. А до саммита альянса в Вильнюсе остается менее недели.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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