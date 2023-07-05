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Путин обсудил с Мишустиным экономику, нацпроекты и повышение доходов граждан

11:36
  • среда
  • 05 июля 2023

Премьер также доложил президенту об импортозамещении, уровне инфляции и том, как проходит мониторинг цен

Премьер-министр Михаил Мишустин докладывает о состоянии российской экономики президенту Владимиру Путину в Кремле. Из-за плотного графика главы государства беседа прошла поздно вечером.

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Мишустин: "Самая главная, наверное, цифра – это средний уровень достижения показателей по национальным проектам, я приготовил вам специальный документ: 98,95 процента".

Показатели роста российской экономики оказались выше ожидаемых прогнозов, в том числе - от МВФ.

Мишустин: "Экономика страны продолжает уверенно восстанавливаться, несмотря на санкции, на все чинимые нашей стране препятствия. Я как раз сейчас смотрел цифры: за пять месяцев у нас рост ВВП составил 0,6 процента. Но что очень важно, май к маю - 5,4 процента".

По словам премьер-министра, по итогам текущего года рост ВВП может превысить показатель в 2%. Для сравнения, в доковидном 2019-м он составил 1,3%. Драйвером роста стала обрабатывающая промышленность.

Отдельный важный вопрос - о доходах населения.

Мишустин: "Что касается зарплаты. Помните, Владимир Владимирович, вы на одном из наших совещаний задали вопрос: "Как вы думаете, сколько будет рост реальной зарплаты в марте?". Я примерно сказал: около трех процентов. Сейчас точные цифры пришли: 2,7 процента. Но уже на сегодняшний день за четыре месяца рост реальной зарплаты составил 4,2 процента".

Уровень безработицы в стране находится на историческом минимуме - чуть выше 3%. Правительством создана система мониторинга цен, которая помогает ведомствам точечно реагировать на изменения. В первую очередь это касается продовольственной корзины.

По словам Михаила Мишустина, годовая инфляция не превысит 5%. Сейчас в июле этот показатель составляет 3,2%. Также премьер отметил, что все социальные обязательства будут выполнены.

Путин: "Это очень важно. Не менее важно то, что у нас результаты, – во всяком случае пока, скажем так, осторожно, – лучше ожидаемых ранее, лучше прогнозных. Это вселяет в нас надежду на то, что все задачи будут решены в течение года". 

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Владимир Путин и Михаил Мишустин
Владимир Путин и Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
Владимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин и Михаил Мишустин
Владимир Путин и Михаил Мишустин
Владимир Путин и Михаил Мишустин
Владимир Путин и Михаил Мишустин
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