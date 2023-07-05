В Москве наградили победителей олимпиады студентов "Я - профессионал"

В этом году на пьедестале почета 145 человек

В Москве прошла церемония награждения золотых медалистов всероссийской олимпиады студентов "Я - профессионал", сообщает "ТВ Центр".

В этом году на пьедестале почета 145 человек. Они получили возможность продолжить обучение в ведущих вузах страны, а также начать карьеру в крупной компании.

Олимпиада проходит уже шестой раз. Она направлена на поиск и поддержку талантливой молодежи из разных регионов. Всего в ней приняли участие более миллиона человек.

"Я - профессионал" - один из флагманских проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей".

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