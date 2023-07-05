Приморские ученые начали выращивать мохнаторуких крабов

Исследования проходят в несколько этапов

Эти японские мохнаторукие крабы - участники уникального в России эксперимента. Приморские биологи первыми в стране в искусственных условиях из мальков этих животных вырастили особей промысловых размеров.

"Мы вводим в культуру. Для России это новый объект культивирования. Мохнаторукого краба трудно ловить, и много его не выловишь. Его трудно добывать, его проще выращивать", - отметил Сергей Масленников, старший научный сотрудник Института биологии моря им. А.В. Жирмунского ДВО РАН, руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов ННЦМБ ДВО РАН.

Мохнаторукие значительно отличаются от своих крабовых сородичей. Во-первых, небольшими размерами, максимальная ширина панциря - всего 7 сантиметров. А во-вторых, тем, что живут в пресных водах. А в море заходят только для размножения.

По оценкам ученых, мохнаторукие крабы - довольно перспективная культура. Ведь выращивать их можно практически в любом пресном водоеме или уже на действующем рыбоводном предприятии. А главное, своего товарного вида они достигают всего за два года. Камчатскому крабу, например, нужно для этого целых 10 лет.

Искусственное выращивание этого вида широко распространено в Китае. Их воспроизводят даже в рисовых чеках. Членистоногие поедают сорняки и вредителей. Мохнаторукий, хоть и небольшой, но все-таки краб. Поэтому считается деликатесом. Его варят, жарят. Есть любители и сырых.

Приморские биологи - единственные в России, кто сегодня может получать мальков мохнаторуких крабов. Сейчас изучают, при каких условиях они лучше всего выживают. Эксперимент проходит в несколько этапов. Примерно до года животные находятся в небольших аквариумах. И каждый месяц проходят плановое взвешивание.

Эти членистоногие очень активные. Все время норовят убежать. Могут довольно больно укусить. Поэтому фотосессия и замеры проходят максимально быстро. Обязательно определяют, самка или самец. И пересчитывают всех по головам. Если не хватает одного-двух по сравнению с прошлым месяцем - это отличные результаты.

"На одного стало меньше. Это хороший показатель, потому что естественная смертность присутствует. Когда они линяют, они становятся очень мягкими и уязвимыми. И тогда его сородич может прийти, и если тот плохо спрятался, то они могут его скушать", - объясняет Дарья Борисова, научный сотрудник Центра морской биологии ДВО РАН.

Подросших заселяют к старшим особям в большую ванну, своеобразное искусственное озеро. Здесь ученые наблюдают, как животные борются за свое место под водой. И сколько крабов могут мирно уживаться в одном месте.

Пробные выпуски мальков провели и на рыбохозяйственных предприятиях в Приморье. Полученных данных, по словам ученых, уже достаточно, чтобы запустить масштабное производство. Дальше дело за предпринимателями. Специалисты уверены: такие пресноводные "морепродукты" найдут спрос у потребителей. К тому же стоить они будут гораздо дешевле своих морских собратьев.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

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