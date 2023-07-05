В Екатеринбурге задержали обвиняемого в госизмене

Он финансировал ВСУ

В пресс-службе управления ФСБ по Свердловской области сообщили о задержании в аэропорту Екатеринбурга обвиняемого в госизмене уроженца Украины.

"Предъявлено обвинение в причастности к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи ВСУ в деятельности, направленной против безопасности России", - цитирует сообщение ТАСС.

Уточняется, что задержанный - 39-летний гражданин России. Он проживал за рубежом и переводил денежные средства ВСУ, которые потом шли на приобретение оборудования спутниковой связи в интересах украинской артиллерии.

Подозреваемый арестован и помещен под стражу.

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