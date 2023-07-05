ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики Сахалина

Злоумышленник арестован

Сотрудники Федеральной службы безопасности в Южно-Сахалинске предотвратили подготовку терактов в военном комиссариате и на объекте энергосистемы острова.

Задержан сторонник украинского неонацизма - гражданин России 1980 года рождения, сообщили в ЦОС ФСБ.

В ходе обысков были изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, а также средства связи и переписка с координатором одной из украинских террористических организаций.

Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и госизмене. Злоумышленник арестован.

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