ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики Сахалина

Злоумышленник арестован
Сотрудники Федеральной службы безопасности в Южно-Сахалинске предотвратили подготовку терактов в военном комиссариате и на объекте энергосистемы острова.
Задержан сторонник украинского неонацизма - гражданин России 1980 года рождения, сообщили в ЦОС ФСБ.
В ходе обысков были изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, а также средства связи и переписка с координатором одной из украинских террористических организаций.
Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и госизмене. Злоумышленник арестован.