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ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики Сахалина

10:11
  • среда
  • 05 июля 2023

Злоумышленник арестован

Сотрудники Федеральной службы безопасности в Южно-Сахалинске предотвратили подготовку терактов в военном комиссариате и на объекте энергосистемы острова.

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Задержан сторонник украинского неонацизма - гражданин России 1980 года рождения, сообщили в ЦОС ФСБ.

В ходе обысков были изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, а также средства связи и переписка с координатором одной из украинских террористических организаций.

Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и госизмене. Злоумышленник арестован.

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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт
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Сотрудники ФСБ производят задержание
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт
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