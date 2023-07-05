В ДНР заявили о третьей волне контрнаступления

Украина хочет показать результат перед саммитом НАТО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перед саммитом НАТО начали третью волну контрнаступления.

Об этом в среду, 5 июля, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский. Киев хочет продемонстрировать накануне саммита "хоть минимальные успехи", однако терпит неудачу - войска не могут прорвать ни одну российскую линию обороны.

"Они начали третью волну контрнаступления и выбрали за основу то же запорожское направление", - рассказал он в эфире "Соловьев Live".

Очередной саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля. Ожидается, что участники обсудят вопросы безопасности региона, а также принятие решения о минимальном уровне расходов на оборону.

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