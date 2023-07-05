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Захарова: ЮНЕСКО помогает скрывать в ЕС вывезенные с Украины ценности

11:05
  • среда
  • 05 июля 2023

По словам дипломата, организация участвует в преступлениях режима Зеленского

Участие ЮНЕСКО в незаконном вывозе культурных ценностей и предметов искусства из Украины в страны Европы противоречит нормам международного права. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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"Ведь в этом участвует и ЮНЕСКО, которое просто помогает пристраивать, назовем это так, культурные ценности и предметы искусства, вывезенные с территории Украины", - заявила Захарова в ходе беседы с журналистами радиостанции "Спутник".

При этом представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что процедура вывоза культурных ценностей с территории Украины в развитые страны Европы является неоспоримым фактом нарушения международного права.

Она также добавила, что такими действиями руководство ЮНЕСКО одобряет кровавые преступления киевского режима.

Ранее главы Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в ходе очередной пресс-конференции заявил, что украинские власти и представители ЮНЕСКО достигли договоренностей о вывозе церковных ценностей из Киево-Печерской лавры в Европу.

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