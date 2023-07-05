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Мишустин поручил увеличить пенсию для части россиян

10:55
  • среда
  • 05 июля 2023

Речь идет о пенсионерах, относящихся к силовым структурам

Относящиеся к силовым структурам пенсионеры смогут получать пенсию в большем размере, если они заключат контракт на военную службу, в том числе в зоне специальной военной операции (СВО).

Советующее постановление правительства подписал премьер-министр России Михаил Мишустин в среду, 5 июля. Для получения обновленной пенсии потребуется подать рапорт в свое ведомство.

"После окончания службы можно выбрать, получать ранее назначенную пенсию либо пенсию с учетом нового стажа", - говорится в сообщении.

В кабмине уточнили, что мера касается военных, пожарных, следователей, сотрудников МВД, Росгвардии, ФССП, службы наркоконтроля и ФСИН, а также работников прокуратуры.

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