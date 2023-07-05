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Китай обвинил США в превращении Тайваня в "пороховую бочку"

11:33
  • среда
  • 05 июля 2023

НОАК готова к защите суверенитета и территориальной целостности страны

Бесконтрольные поставки американского оружия на Тайвань не только приведут к превращению острова в "пороховую бочку", но и приблизят тайваньский народ к катастрофе. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй.

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"США намеренно нагнетают напряженность в Тайваньском проливе, что по сути превращает Тайвань в "пороховую бочку" и толкает тайваньский народ в пропасть катастрофы", - заявил Тань Кэфэй, чьи слова приводит РИА Новости.

Представитель китайского оборонного ведомства подчеркнул, что власти Китая категорически против продажи американского оружия Тайваню, поскольку такими действиями США поддерживают сепаратистские настроения тайваньской политической элиты. По его словам, американская сторона проигнорировала требования Пекина о необходимости приостановления поставок вооружения на территорию острова.   

Также представитель Минобороны КНР добавил, что из-за нового витка напряженности вокруг Тайваня Народно-освободительная армия Китая приведена к полной боевой готовности для защиты территориальной целостности и суверенитета страны.

Напомним, что в апреле ВС Китая успешно завершили трехдневные учения в акватории острова Тайвань. По данным СМИ, всего в ходе учений было задействовано 70 самолетов и 10 кораблей.  

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