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В Туве выявили четыре случая заражения сибирской язвой

11:34
  • среда
  • 05 июля 2023

Опасное мясо изъято

В Туве четырем местным жителям поставили диагноз "сибирская язва".

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора. Минздрав республики пока никаких комментариев не давал.

Заболевшие проживали в Барун-Хемчикском районе. Первым заболевшим стал 24-летний молодой человек, который контактировал с мясом забитой лошади. В настоящий момент мясо животного изъято и сожжено. Место, где оно хранилось, дезинфицировано.

В марте в деревне Старое Акташево в Цивильском округе Республики Чувашия ввели карантин из-за случаев заражения людей сибирской язвой. Мужчина забил больного быка, порезался, заболел сам и заразил супругу. Шкуру и мясо животного он продал. 

Сибирская язва – это опасное инфекционное заболевание, вызываемое бактериями Bacillus anthracis. Основные хозяева возбудителя сибирской язвы – травоядные сельскохозяйственные и дикие животные. У человека болезнь протекает молниеносно, преимущественно в карбункулезной форме. Характеризуется интоксикацией, развитием серозно-геморрагического воспаления кожи, лимфатических узлов и внутренних органов.

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