Fox: Конгресс США запретит ИИ управлять ядерным оружием

Пентагон создаст новую систему контроля за управлением ядерного оружия

Конгрессмен от американского штата Калифорния Тед Лью выступил против использования искусственного интеллекта для контроля за ядерным арсеналом США, передает Fox News.

По данным новостного телеканала, конгрессмен Лью уже предложил на рассмотрение поправку к законодательству, которая на конституционном уровне гарантировала бы закрепление за человеком контрольной функции за состоянием американского ядерного потенциала.

При этом законодатель подчеркнул, что в ближайшее время американские власти должны поручить Пентагону создание особой системы для обеспечения безопасного запуска ядерных боеголовок. По его словам, даже в условиях экстренной ситуации только человек имеет последнее слово при принятии решения о выборе цели и запуске оружия массового поражения.

Ранее советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа заявил, что украинские боевики в ближайшее время планируют атаковать Запорожскую АЭС высокоточным оружием.

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