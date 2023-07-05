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Собянин представил в МГИК подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения

12:00
  • среда
  • 05 июля 2023

Решение будет принято в ближайшее время

Сергей Собянин представил в Мосгоризбирком документы для выдвижения в мэры Москвы.

Об этом в среду, 5 июля, сообщило агентство городских новостей "Москва". В пакете документов представлены, в частности, нотариально удостоверенные подписи 115 муниципальных депутатов. 

Мосгоризбирком примет решение по Собянину в ближайшее время.

Ранее Собянин признал, что решение о выдвижении своей кандидатуры на пост мэра Москвы было непростым и очень ответственным.

Голосование на выборах мэра Москвы пройдет с 8 по 10 сентября в течение трех дней. 

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