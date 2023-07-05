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Экс-разведчик Риттер: НАТО не поможет Украине в провальном контрнаступлении

13:02
  • среда
  • 05 июля 2023

Поставки оружия на Украину истощили военный потенциал НАТО

НАТО не вступит в открытую конфронтацию с Россией для спасения провального контрнаступления Украины. Об этом заявил отставной офицер разведывательных войск США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

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"Единственный шанс для Украины - это вмешательство НАТО. Но это не шанс, потому что я напоминаю всем: НАТО не может ввязаться в такой конфликт", - заявил Риттер, чьи слова приводит РИА Новости.

Экс-разведчик подчеркнул, что основная причина беспомощности НАТО в данном вопросе заключается в бесконтрольных поставках тяжелого вооружения Украине, которые привели к полному истощению военного потенциала альянса.

Риттер также добавил, что оборонительные возможности российской армии не оставляют ни единого шанса ВСУ для реализации успешного контрнаступления. По его словам, провал контрнаступления повлечет необратимые последствия для Украины.

"Так что для Украины все кончено", - заключил разведчик.

Ранее австрийский военный аналитик Маркус Райснер в ходе одного из интервью заявил, что ВСУ полностью провалили первую фазу контрнаступления. По его словам, в связи с этим украинскому командованию пришлось кардинально изменить тактику ведения боевых действий.

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