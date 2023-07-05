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Москвичей предупредили о похолодании и грозах

13:58
  • среда
  • 05 июля 2023

Погода испортится к конце недели

В Москву в конце недели придет похолодание, начнутся дожди с грозами.

Об этом в среду, 5 июля, заявил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. До пятницы, 7 июля, температура воздуха вырастит до +26-28 и даже +30 градусов, а после пойдет на спад.

"У нас пятница-суббота, может, даже в воскресенье температура пойдет вниз", - сообщил он.

Шувалов добавил, что в июле погода будет достаточно изменчивой. "Атмосферный фронт не будет ровным и гладким, он не будет в одних и тех же температурных пределах даже в средней полосе", - добавил синоптик.

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