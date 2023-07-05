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Стало известно об отработке ударов НАТО по Москве и Петербургу

12:55
  • среда
  • 05 июля 2023

В Белоруссии не исключили военный конфликт с альянсом

Авиация НАТО ежемесячно отрабатывает пуски крылатых ракет по Москве и Санкт-Петербургу из воздушного пространства Восточной Европы.
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Об этом сообщил замначальника факультета Генштаба Военной академии Белоруссии полковник Андрей Богодель в интервью YouTube-каналу "Беларусь сегодня".

"Буквально нет такого месяца, чтобы те же самые бомбардировщики стратегические B-52 не выходили и не изображали элементы, связанные с пуском крылатых ракет в сторону того же Санкт-Петербурга, Москвы или еще чего-то" - сообщил он.

По мнению полковника, НАТО всерьез рассматривает вероятность вооруженного конфликта с Россией и Белоруссией. На данный момент в Польше и странах Прибалтики размещены до 30 тысяч военных альянса.

"Я не думаю, что существует на данный момент прямая угроза начала войны, но такие приготовления действительно ведутся", - отметил Богодель.

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