МИД Турции выступил за продление зерновой сделки

Усилия Турции предотвратили глобальный продовольственный кризис

Турецкие власти единогласно поддерживают идею о необходимости продления "зерновой сделки". Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе выступления на министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения в Баку.

"Турция привержена идее поддержания зерновой инициативы живой", - заявил Фидан, его слова приводит РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что заслуга Турции в разрешении украинского кризиса безгранична, поскольку именно представители турецкой стороны смогли в кратчайшие сроки усадить за стол переговоров Россию, Украину и ООН. По его словам, выверенные действия турецкого правительства предотвратили не только глобальный продовольственный кризис, но и эскалацию конфликта на Украине.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция продолжает прилагать значительные усилия для установления мира на европейском континенте.

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