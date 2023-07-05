В ДНР опровергли сообщения о потере Клещеевки

Село находится под контролем ВС России

В Донецке опровергли взятие села Клещеевка Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Клещеевка находится под контролем российских войск, заявил в среду, 5 июля, советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, Киев намеренно распространяет фейковую информацию в СМИ, так как терпит неудачи на фронте.

"Информацию о том, что противник взял Клещеевку, ЦиПСО (Центр информационно-психологических операций на Украине – прим. ред.) разгоняет уже не первый день", - сказал Гагин (цитата по РИА Новости).

О переходе Клещеевки под контроль ВС России военкоры сообщили в январе 2023 года. Взятие населенного пункта позволило нашим бойцам зайти в Артемовск с юго-запада.

30 июня стало известно о возобновлении боев ВСУ за Клещеевку. Украинские военные хотят захватить населенный пункт, чтобы занять важную высоту вблизи Артемовска.

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