В Кремле не подтвердили просьбу Си Цзиньпина о ядерном оружии

Это вымысел

В Кремле не подтвердили сообщения о том, что лидер КНР Си Цзиньпин якобы предостерег президента России Владимира Путина от использования ядерного оружия на Украине.

Информация является вымыслом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, я не могу этого подтвердить <…> Суть переговоров была четко изложена в принятых по итогам совместного заявления документах. Поэтому информации очень много. А все остальное является вымыслами", - сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Ранее газета Financial Times написала, что якобы в марте во время своего визита в Москву Си Цзиньпин лично предостерег Путина от использования ядерного оружия в ходе военных действий на Украине.

Председатель КНР Си Цзиньпин находился в Москве с государственным визитом 20-22 марта. Он провел многочасовые переговоры с Владимиром Путиным, по итогам которых руководители стран подписали два заявления.

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