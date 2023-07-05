Будущий контрактник считает, что мужчинам не стоит сидеть дома в сложное время

"Сам бог велел"

Один из будущих контрактников, который пришел в единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова, считает, что в такое сложное время нельзя мужчинам сидеть дома.

"Я бывший военный, военное училище. Негоже мужчинам сидеть дома. Я тут посмотрел, очень много женщин идет, гордость берет. Нам, как говорится, сам бог велел. Да и Родину надо защищать. У меня дед Великую Отечественную прошел, до Берлина дошел, два зятя на СВО, сын уже сходил, теперь моя очередь. Отец поддержал, мама - сами понимаете, жена - 50 на 50, ей и скорбно, и поддерживает - в одном лице, так скажем. Сын поддержал, поскольку сам там был, сейчас он военнослужащий контрактной службы, сейчас здесь, в России. Все родные в большей степени за", - сказал мужчина.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

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