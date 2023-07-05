Андрей Кондрашов назначен новым гендиректором ТАСС

Сергей Михайлов уволился по собственному желанию

В информационном агентстве ТАСС сменился руководитель. Вместо Сергея Михайлова назначен Андрей Кондрашов, занимающий пост первого заместителя ВГТРК.

Указ о назначении опубликован на сайте правительства.

Сергей Михайлов покинул пост гендиректора ТАСС по собственному желанию, отмечается в сообщении.

Андрей Кондрашов родился в 1973 году в Алма-Аты. С 1991 года работает на телевидении. В 2018 году стал заместителем генерального директора ВГТРК, курировал информационное направление холдинга.

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