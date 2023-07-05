Андрей Кондрашов назначен новым гендиректором ТАСС

Сергей Михайлов уволился по собственному желанию
В информационном агентстве ТАСС сменился руководитель. Вместо Сергея Михайлова назначен Андрей Кондрашов, занимающий пост первого заместителя ВГТРК.
Указ о назначении опубликован на сайте правительства.
Сергей Михайлов покинул пост гендиректора ТАСС по собственному желанию, отмечается в сообщении.
Андрей Кондрашов родился в 1973 году в Алма-Аты. С 1991 года работает на телевидении. В 2018 году стал заместителем генерального директора ВГТРК, курировал информационное направление холдинга.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"