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Андрей Кондрашов назначен новым гендиректором ТАСС

13:22
  • среда
  • 05 июля 2023

Сергей Михайлов уволился по собственному желанию

В информационном агентстве ТАСС сменился руководитель. Вместо Сергея Михайлова назначен Андрей Кондрашов, занимающий пост первого заместителя ВГТРК.

Указ о назначении опубликован на сайте правительства.

Сергей Михайлов покинул пост гендиректора ТАСС по собственному желанию, отмечается в сообщении.

Андрей Кондрашов родился в 1973 году в Алма-Аты. С 1991 года работает на телевидении. В 2018 году стал заместителем генерального директора ВГТРК, курировал информационное направление холдинга.

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Андрей Кондрашов
Андрей Кондрашов
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