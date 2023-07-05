В Москве продолжается строительство Северного дублера Кутузовского проспекта

Работы ведутся сразу на нескольких участках

Основные работы по строительству Северного дублёра Кутузовского проспекта - крупнейшего дорожного проекта города - планируют завершить до конца года. Об этом в среду рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Новая трасса улучшит транспортную доступность не только делового центра "Москва-Сити", но и города Одинцово в Подмосковье.

Строительство Северного дублёра Кутузовского проспекта выходит на финишную прямую. И ведется сразу на нескольких участках.

"Сейчас под работой находятся практически два километра - это кусок Краснопресненской набережной от Багратионовского моста до Третьего транспортного и Тестовская улица, проводится огромное количество работ", - рассказал директор ГКУ "УКРиС" Игорь Шарафетдинов.

Как отметил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге, это будет новая шестиполосная вылетная магистраль. От Делового центра "Москва-Сити" до пересечения МКАД с Молодогвардейской улицей. И дальше в Московской области она выйдет на Северный обход города Одинцово.

"Общая протяжённость дороги со съездами и искусственными сооружениями (3 эстакады, путепровод через Минскую улицу и мост через Москву-реку) составит больше 20 км, в том числе основной ход порядка 10 км. Вместе с тем обеспечим инфраструктуру и на территориях, примыкающих к Северному дублёру. В первую очередь — вокруг "Москва-Сити". Проводим здесь большие работы по реконструкции улично-дорожной сети", - сообщил Собянин.

Среди проводимых работ не только строительство развязки и эстакад, изменение геометрии проезжей части на Тестовской улице и Пресненской набережной, но и ремонт съездов и выездов на магистраль в районе ТТК, реконструкция путепровода.

"Путепровод по улице Барклая находился в аварийном состоянии, было принято решение о его реконструкции, мы собственными силами демонтировали старый путепровод и возвели новый - со строительством новых опор и пролётных строений, общей протяженностью 205 метров", - рассказал Алексей Громов, начальник участка генеральной подрядной организации.

Сразу же на всех участках ведётся и масштабное благоустройство - в том числе в районе "Москва-сити" появится новый тротуар, будет установлено 186 новых фонарей. Все инженерные системы отремонтируют, кабельные сети спрячут под землю. В настоящий момент создаётся и общее пространство, соединяющее Краснопресненскую и Шелепихинскую набережную.

"В рамках улучшенного благоустройства, которое сейчас принято по программе, утвержденной мэром Москвы, будут выполняться берегоукрепление, облицованное гранитными плитами, будут выполняться работы по устройству гранитных пешеходных зон", - отметил Илья Переверзев, руководитель проекта компании-застройщика.

Появятся и вело-, и беговые дорожки. Высадят деревья и кустарники. На Шелепихинской набережной построят семь детских игровых площадок. А в целом с открытием северного дублера Кутузовского проспекта улучшится транспортная ситуация на западе Москвы. Ожидается, что серьёзно снизится нагрузка на Кутузовский проспект и Можайское шоссе.

"Данное решение даст более свободно перемещаться жителям семи районов города Москвы - как Фили, Фили-Давыдково, Дорогомиловский. Более одного миллиона человек получат возможность новой транспортной развязки", - сообщил Игорь Шарафетдинов.

Все работы ведутся в очень напряженном темпе, с опережением графика - и закончить их планируют уже в этом году.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"