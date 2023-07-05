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В Москве продолжается строительство Северного дублера Кутузовского проспекта

15:00
  • среда
  • 05 июля 2023

Работы ведутся сразу на нескольких участках

Основные работы по строительству Северного дублёра Кутузовского проспекта - крупнейшего дорожного проекта города - планируют завершить до конца года. Об этом в среду рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Новая трасса улучшит транспортную доступность не только делового центра "Москва-Сити", но и города Одинцово в Подмосковье.

Строительство Северного дублёра Кутузовского проспекта выходит на финишную прямую. И ведется сразу на нескольких участках.

"Сейчас под работой находятся практически два километра - это кусок Краснопресненской набережной от Багратионовского моста до Третьего транспортного и Тестовская улица, проводится огромное количество работ", - рассказал директор ГКУ "УКРиС" Игорь Шарафетдинов.

Как отметил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге, это будет новая шестиполосная вылетная магистраль. От Делового центра "Москва-Сити" до пересечения МКАД с Молодогвардейской улицей. И дальше в Московской области она выйдет на Северный обход города Одинцово.

"Общая протяжённость дороги со съездами и искусственными сооружениями (3 эстакады, путепровод через Минскую улицу и мост через Москву-реку) составит больше 20 км, в том числе основной ход порядка 10 км. Вместе с тем обеспечим инфраструктуру и на территориях, примыкающих к Северному дублёру. В первую очередь — вокруг "Москва-Сити". Проводим здесь большие работы по реконструкции улично-дорожной сети", - сообщил Собянин.

Среди проводимых работ не только строительство развязки и эстакад, изменение геометрии проезжей части на Тестовской улице и Пресненской набережной, но и ремонт съездов и выездов на магистраль в районе ТТК, реконструкция путепровода.

"Путепровод по улице Барклая находился в аварийном состоянии, было принято решение о его реконструкции, мы собственными силами демонтировали старый путепровод и возвели новый - со строительством новых опор и пролётных строений, общей протяженностью 205 метров", - рассказал Алексей Громов, начальник участка генеральной подрядной организации.

Сразу же на всех участках ведётся и масштабное благоустройство - в том числе в районе "Москва-сити" появится новый тротуар, будет установлено 186 новых фонарей. Все инженерные системы отремонтируют, кабельные сети спрячут под землю. В настоящий момент создаётся и общее пространство, соединяющее Краснопресненскую и Шелепихинскую набережную.

"В рамках улучшенного благоустройства, которое сейчас принято по программе, утвержденной мэром Москвы, будут выполняться берегоукрепление, облицованное гранитными плитами, будут выполняться работы по устройству гранитных пешеходных зон", - отметил Илья Переверзев, руководитель проекта компании-застройщика.

Появятся и вело-, и беговые дорожки. Высадят деревья и кустарники. На Шелепихинской набережной построят семь детских игровых площадок. А в целом с открытием северного дублера Кутузовского проспекта улучшится транспортная ситуация на западе Москвы. Ожидается, что серьёзно снизится нагрузка на Кутузовский проспект и Можайское шоссе.

"Данное решение даст более свободно перемещаться жителям семи районов города Москвы - как Фили, Фили-Давыдково, Дорогомиловский. Более одного миллиона человек получат возможность новой транспортной развязки", - сообщил Игорь Шарафетдинов.

Все работы ведутся в очень напряженном темпе, с опережением графика - и закончить их планируют уже в этом году.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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Строительство Северного дублера Кутузовского проспекта
Строительство Северного дублера Кутузовского проспекта
Строительство Северного дублера Кутузовского проспекта
Строительство Северного дублера Кутузовского проспекта
Строительство Северного дублера Кутузовского проспекта
Строительство Северного дублера Кутузовского проспекта
Строительство Северного дублера Кутузовского проспекта
Строительство Северного дублера Кутузовского проспекта
Строительство Северного дублера Кутузовского проспекта
Строительство Северного дублера Кутузовского проспекта
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