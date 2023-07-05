В академии Тимирязева создают уникальные сорта российских гибридов

Технологии позволяют выращивать овощи и зелень даже в самых трудных условиях

Смена суток для подопытных томатов в лаборатории искусственного климата обычно происходит не по часам, а в зависимости от потребностей самих растений. То же самое с подкормкой и поливом. За всеми процессами с помощью тепловизоров и спектральных камер присматривает робот. Он же регулирует климат в автономной умной теплице.

"Это могут быть сити-фермы, вертикальные теплицы, позволяющие выращивать растения рядом с потребителем. В том числе в труднодоступных местах - в северных регионах, в Арктике", - отметил Иван Тараканов, заведующий кафедры физиологии растений РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева.

Саморегулирующиеся теплицы без всякой химии научились ускорять интенсивность роста и развития растений. Это происходит за счет изменения силы и спектра облучения саженцев с помощью энергосберегающих светодиодных ламп. С их помощью оказалось возможным совершенствовать еще и вкус продукции и даже увеличивать содержание в ней полезных веществ.

"Мы считаем, это очень перспективно: будет стоять дома установочка рядом с посудомойкой. То есть люди без специальных знаний и навыков будут получать продукцию для своего здоровья", - указал Иван Чуксин, инженер исследования центра мирового уровня "Агротехнологий будущего" РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева.

Со свойствами растений работают и Центре молекулярных биотехнологий академии. Опытные сорта помидоров по содержанию антиоксидантов не уступают витаминно-минеральным комплексам из аптеки.

"Высокое содержание ликопина - профилактика ряда онкологических заболеваний. Есть ряд гибридов, у которых более высокое содержание бетакератиноидов, более высокое содержание аскорбиновой кислоты", - рассказала Вера Терехова, и.о. заведующего кафедры овощеводства РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева.

Сейчас здесь трудятся над созданием новых видов капусты, которая уже в скором будущем сможет заменить на прилавках продукцию ушедших европейских поставщиков. Процесс селекции таким способом сокращается с прежних 10-14 лет до одного-максимум двух. Выращенные гибриды сейчас уже проходят полевые испытания.

Эти сорта белокочанной капусты, селекционированные учеными академии, не только не уступают иностранным гибридам по вкусу, но и в несколько раз превосходят их по свойствам. К восторгу садоводов они устойчивы к самому опасному для капусту заболеванию - киле. Их плоды лучше хранятся и имеют хороший товарный вид.

Опыт геномного редактирования уже показал свою эффективность при производстве отечественного аналога сои. Благодаря многочисленным преимуществам тимирязевских гибридов (а таких уже восемь) их семена агрокомплексы уже охотно используют при изготовлении комбикормов. А как только появятся ГОСТы, использовать их можно будет и в производстве продуктов питания для человека.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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