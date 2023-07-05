Москва показала высокий прирост результатов ЕГЭ

Стало больше 100-балльников

Москва показала самый высокий прирост результатов Единого государственного экзамена за последние четыре года, передает "ТВ Центр".

Это связано в том числе с пилотным проектом по подготовке к ЕГЭ, запущенным в минувшем году. Выпускники могли сами оценить свои знания в динамике. И понять, что нужно подтянуть.

Кроме того, подготовка к сдаче выбранных предметов заняла не менее 40% времени обучения. И вот результат: 100-балльников среди старшеклассников стало больше: по физике - в 7 раз, по биологии - в 5 раз, по русскому и литературе - втрое.

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