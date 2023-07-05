Королевский подарок: в Большом покажут последнюю оперу Умберто Джордано

Авторы предпочли классику - яркую и утонченную

Королевский подарок, который публика точно оценит. Для нее открывают абсолютно незнакомое произведение - последнюю оперу итальянского композитора Умберто Джордано "Король". Ее премьера состоялась в миланском "Ла Скала" почти век назад. Выдержав солидную паузу, свою версию представляет труппа Большого театра.

"На первый взгляд, это действительно простая история. Но, как оказалось в конце, с небольшим подвохом", - отметил Захар Ковалёв, исполнитель партии Коломбелло.

История и правда незамысловатая. И, кстати, очень современная. Невеста разочаровалась в женихе и воспылала чувствами к королю, чтобы разделить его венценосную жизнь. И ложе.

"Хотя бы на сцене можно побыть легкомысленной, ведь в жизни нужно быть такими серьезными часто. Но на самом деле она не в разных мужчин, конечно, влюбляется. Она на самом деле любит только одного своего Коломбелло", - говорит Екатерина Ферзба, исполнительница партии Розалины.

За пасторальным сюжетом и притягательным образом короля явно скрывается сам композитор. Тот самый Джордано, которого всю жизнь называли автором одной оперы, на закате своей карьеры решил очень виртуозно пошутить. Не зря его стиль называют веризмом, то есть стопроцентным реализмом. Он не просто жонглирует жанрами, а еще и передаёт пламенные объяснения в любви - то Пуччини, то Верди.

Режиссер постановки Юрий Муравицкий на сцене Большого - дебютант. И своим "Королем" он тоже признается в чувствах. Труппе.

"Мне кажется, что у нас с артистами сложилась просто какая-то взаимная любовь. Они работали с какой-то удивительной самоотдачей, с азартом, они мне верили", - заметил постановщик.

Это взаимопонимание чувствуется в каждом взгляде, жесте. И в потрясающих голосах.

"Опера-то - сказка, и музыка очень хорошо это характеризует. И режиссер, я думаю, попал своими мыслями, своими идеями в драматургию этого произведения", - подчеркнул Дзамболат Дулаев, исполнитель партии Короля.

В Большом очень тонко чувствуют зрителей. Иначе как объяснить, что именно "Король" помог разбудить в самых искушенных детскую веру в сказку и найти в ней глубокие смыслы.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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