Украинский Минздрав уэе выпустил инструкцию, что делать в случае взрыва на станции

Диверсия украинских националистов на Запорожской АЭС может иметь катастрофические последствия. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает "ТВ Центр".

По некоторым данным, атака планировалась сегодня ночью. Боевики собирались использовать дроны-камикадзе, высокоточные снаряды, а также - ракету "Точка-У" с радиоактивными элементами. В теракте киевский режим собирается обвинить Россию.

Нагнетая обстановку, украинский Минздрав выпустил инструкцию, что делать в случае взрыва на станции. Радикалы даже заявили, что на крыше АЭС находятся предметы, похожие на взрывчатку. Но как сообщили в МАГАТЭ, во время последних проверок признаков минирования не было.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"