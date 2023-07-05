Население России за три года может увеличится на 9 миллионов человек

Для поддержки материнства и детства разработана специальная государственная программа

В ближайшие три года население России может увеличится на 9 миллионов человек. Для поддержки материнства и детства разработана специальная государственная программа. Об этом сообщила Татьяна Голикова на правительственном часе в Совете Федерации, передает "ТВ Центр".

Вице-премьер рассказала о позитивной динамике снижения абортов и уровня бедности. Доходы и господдержка семей с детьми постепенно растут, успехов за минувший год достигли 76 регионов.

"Дня народосбережения важным остаётся повышение благосостояния граждан. У нас есть определённые успехи в этой сфере. Я напомню, что уровень бедности по итогам за 2022 год составил 9,8 процента. Только за 2022 год из-за черты бедности выведено 1,7 миллиона наших граждан. В этом году мы ожидаем дальнейшее снижение бедности, в том числе за счет введения единого пособия, направленного на поддержку семей, которыми уже охвачены почти 255 тысяч беременных женщин и 8 миллионов детей", - сказала Голикова.

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