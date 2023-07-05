Слуцкий обсудил с военкорами наделение журналистов особым статусом

Лидер ЛДПР ознакомился с проблемами представителей прессы

Инициативу партии о наделении журналистов особым статусом для их поддержки в условиях освещения спецоперации обсудил сегодня лидер ЛДПР Леонид Слуцкий с военными корреспондентами и блогерами, сообщает "ТВ Центр".

Во время беседы председатель партии ознакомился с проблемами представителей прессы, с которыми они сталкиваются в зоне проведения боевых действий.

Также во время встречи Слуцкий рассказал о проекте ЛДПР, связанном с обучением юных журналистов.

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