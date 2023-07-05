ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Слуцкий обсудил с военкорами наделение журналистов особым статусом

14:50
  • среда
  • 05 июля 2023

Лидер ЛДПР ознакомился с проблемами представителей прессы

Инициативу партии о наделении журналистов особым статусом для их поддержки в условиях освещения спецоперации обсудил сегодня лидер ЛДПР Леонид Слуцкий с военными корреспондентами и блогерами, сообщает "ТВ Центр".

Во время беседы председатель партии ознакомился с проблемами представителей прессы, с которыми они сталкиваются в зоне проведения боевых действий.

Также во время встречи Слуцкий рассказал о проекте ЛДПР, связанном с обучением юных журналистов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Леонид Слуцкий во время встречи с военкорами
Леонид Слуцкий во время встречи с военкорами
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.