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В Ярославле круизный теплоход врезался в бетонный пирс

14:52
  • среда
  • 05 июля 2023

Есть пострадавшие

В Ярославле круизный теплоход врезался в бетонный пирс при швартовке. Введен режим чрезвычайной ситуации. В момент аварии на борту судна находилось около сотни человек, сообщает "ТВ Центр".

Медики осматривают пассажиров, эвакуированных на берег.

Как заявил мэр города Артем Молчанов, за медицинской помощью обратились 12 человек. Еще семеро госпитализированы, в том числе - трое детей.

Сам теплоход серьезных повреждений не получил. Следственный комитет устанавливает обстоятельства произошедшего.

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Теплоход врезался в пирс в Ярославле
Теплоход врезался в пирс в Ярославле
Теплоход врезался в пирс в Ярославле
Теплоход врезался в пирс в Ярославле
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