Есть пострадавшие

В Ярославле круизный теплоход врезался в бетонный пирс при швартовке. Введен режим чрезвычайной ситуации. В момент аварии на борту судна находилось около сотни человек, сообщает "ТВ Центр".

Медики осматривают пассажиров, эвакуированных на берег.

Как заявил мэр города Артем Молчанов, за медицинской помощью обратились 12 человек. Еще семеро госпитализированы, в том числе - трое детей.

Сам теплоход серьезных повреждений не получил. Следственный комитет устанавливает обстоятельства произошедшего.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"