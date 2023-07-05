Венгрия отказалась поддерживать новые санкции против ядерной энергетики России

Санкции затруднят строительство двух новых энергоблоков в Венгрии

Правительство Венгрии выступает против введения новых экономических рестрикций стран Запада в отношении российской ядерной энергетики. Об этом в ходе переговоров с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Мы продолжаем сотрудничество с Россией в сфере ядерной энергетики, потому что это в интересах Венгрии и венгерского народа", - заявил Сийярто, чьи слова приводит ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что введение нового пакета антироссийских санкций в области ядерной энергетики значительно затруднит совместный проект России и Венгрии по строительству двух новых энергоблоков на атомной станции в Пакше.

По его словам, тесные экономические и политические связи Москвы и Будапешта не позволяют правительству Венгрии выступить в поддержку экономических санкций против России, так как последствия ограничений скажутся на всех участниках международных отношений.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что инициатива ЕК по выделению Украине очередного пакета финансовой и военной помощи абсурдна. По его словам, единственный способ предотвратить развитие украинского кризиса заключается в необходимости возобновления переговорного процесса с Россией.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"