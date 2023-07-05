ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бочкарев: Завершено устройство монолитных конструкций административного корпуса электродепо "Южное"

13:42
  • среда
  • 05 июля 2023

Здание состоит из четырех секций от трех до семи этажей

В составе электродепо "Южное" завершились монолитные работы по строительству административно-бытового корпуса. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, здание состоит из четырех секций от трех до семи этажей. В ходе работ уложено свыше 6,5 тыс. куб. м бетона. В настоящее время ведется устройство стен, перегородок, а также монтаж внутренних инженерных систем.

В свою очередь, генеральный директор "Мипстрой 1" (ведущее строительное подразделение "Мосинжпроекта" - генерального проектировщика и генерального подрядчика строительства новых линий и станций столичного метро) Константин Маслаков, отметил, что продолжаются работы по строительству отстойно-ремонтного корпуса электродепо, в котором будет проводиться техническое обслуживание поездов, а также плановый и капитальный ремонт.

"Мы продолжаем возведение монолитных конструкций зданий и сооружений - уложено более 43 тыс. куб. м бетона. Параллельно ведем работы по устройству смотровых канав и подрельсовых эстакад, монтажу инженерных систем и кабеленесущих конструкций. Кроме этого, приступили к устройству кровли", - рассказал Бочкарев.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Строительство электродепо "Южное"
Строительство электродепо "Южное"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.