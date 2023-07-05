Бочкарев: Завершено устройство монолитных конструкций административного корпуса электродепо "Южное"

Здание состоит из четырех секций от трех до семи этажей

В составе электродепо "Южное" завершились монолитные работы по строительству административно-бытового корпуса. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, здание состоит из четырех секций от трех до семи этажей. В ходе работ уложено свыше 6,5 тыс. куб. м бетона. В настоящее время ведется устройство стен, перегородок, а также монтаж внутренних инженерных систем.

В свою очередь, генеральный директор "Мипстрой 1" (ведущее строительное подразделение "Мосинжпроекта" - генерального проектировщика и генерального подрядчика строительства новых линий и станций столичного метро) Константин Маслаков, отметил, что продолжаются работы по строительству отстойно-ремонтного корпуса электродепо, в котором будет проводиться техническое обслуживание поездов, а также плановый и капитальный ремонт.

"Мы продолжаем возведение монолитных конструкций зданий и сооружений - уложено более 43 тыс. куб. м бетона. Параллельно ведем работы по устройству смотровых канав и подрельсовых эстакад, монтажу инженерных систем и кабеленесущих конструкций. Кроме этого, приступили к устройству кровли", - рассказал Бочкарев.

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