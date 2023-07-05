Лидер "Ногу свело!" решил оспорить статус иноагента

Заседание состоится через две недели

Рок-музыкант и лидер группы "Ногу свело!" Максим Покровский (признан в России иноагентом – прим. ред.) подал иск к Минюсту с требованием исключить его из перечня иностранных агентов.

Заседание назначено на 10:40 мск 17 июля, сообщили в Замоскворецком суде Москвы, передает RT.

"Исковое заявление принято к производству", - говорится в сообщении.

Покровский попал в список иноагентов в марте 2023 года. В Минюсте заявили, что музыкант выступал в поддержку Украины, участвовал в сборе средств для нее, негативно высказывался в адрес россиян и активно взаимодействовал с иностранными структурами.

Ранее снять статус иноагента пытались Максим Галкин, Земфира, Илья Варламов, Семен Слепаков.

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