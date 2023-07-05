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Стало известно о переговорах лидеров ЕС с Зеленским по ситуации на ЗАЭС

15:06
  • среда
  • 05 июля 2023

Лидеры стран ЕС всю ночь отговаривали Зеленского от совершения "непоправимого"

Лидеры ведущих стран ЕС провели "интенсивные переговоры" с президентом Украины Владимиром Зеленским по ситуации на Запорожской АЭС. Об этом в ходе интервью информагентству ТАСС заявил гендиректор "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.

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"Ночью шли очень интенсивные консультации европейских лидеров с Зеленским", - заявил Карчаа.

По его словам, в ходе крайне напряженных переговоров лидеры ряда европейских стран пытались уговорить украинского президента не совершать "непоправимое".

При этом глава энергетической компании подчеркнул, что ситуация на Запорожской АЭС не изменится вплоть до начала саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля.

Ранее глава "Росэнергоатома" Ренат Карчаа заявил, что в планах украинских боевиков совершить удар по Запорожской АЭС высокоточным оружием.

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