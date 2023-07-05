Собянин: Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября

В столице будут работать четыре большие площадки

Московский урбанистический форум пройдет в столице с 1 августа по 10 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин. Это крупнейшая площадка для обсуждения перспектив развития крупных городов, отметил мэр.

"По традиции наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами для всех, кто хочет знать больше о своем родном городе. В этом году выставочная и просветительская программа Урбанфорума будет организована с особым размахом", - написал Собянин на своем сайте.

В течение шести недель в столице будут работать четыре большие площадки, посвященные настоящему Москвы и перспективам ее развития. Гости "Манежа" смогут познакомиться с действующими и перспективными линиям метро и МЦД, и другими проектами, делающими поездки по городу еще быстрее, удобнее и безопаснее. В Гостином дворе расскажут о московском здравоохранении и образовании завтрашнего дня, многие элементы которого присутствуют в нашей жизни уже сегодня. Маленьких гостей ждет необычное игровое пространство с интерактивными проекциями. В парке "Зарядье" откроется площадка "Город для каждого", посетив которую можно будет совместить активный отдых с насыщенной культурной и развлекательной программой. На площадках под открытым небом в "Лужниках" гостей ждут выступления цирковых артистов и уличных музыкантов, гастрономический фестиваль, модные показы, декорации киногорода, разнообразные мастер-классы, соревнования и многое другое.

Московский урбанистический форум проводится в столице ежегодно с 2011 года.

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