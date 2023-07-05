ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин встретился в Кремле с министром культуры Любимовой

14:45
  • среда
  • 05 июля 2023

В новых регионах России ремонтируются и оборудуются библиотеки, музеи, театры

Владимир Путин в Кремле провел встречу с министром культуры. Ольга Любимова доложила президенту о крупных проектах, которые реализуют в стране, передает "ТВ Центр".

Так, в Ленинградской области открылся один из крупнейших в мире центров реставрации с новейшей аппаратурой и техникой.

Отдельное внимание уделяется новым регионам России - ремонтируются и оборудуются библиотеки, музеи, театры. Восстанавливается социальная инфраструктура.

Путин: "Это очень важно. Не менее важно восстанавливать саму материальную базу. Я уже говорил. К сожалению, я не имел возможности посмотреть социальные объекты, когда был в Херсонской области, в Луганской. Но было видно, что там, где нет боевых действий, где более или менее стабильно, все чистенько, убрано. Но, конечно, сами учреждения нуждаются в поддержке, в реставрации, в восстановлении на современном уровне. Так, как у нас во многих местах делается в России".

Любимова: "Полностью есть план. Например, 14 библиотек в этом году, 15 театральных учреждений, 11 музеев, 10 виртуальных залов и 40 домов культуры – это то, что на этот год уже будет".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Министр культуры России Ольга Любимова
Министр культуры России Ольга Любимова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.