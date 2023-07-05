Путин встретился в Кремле с министром культуры Любимовой

В новых регионах России ремонтируются и оборудуются библиотеки, музеи, театры

Владимир Путин в Кремле провел встречу с министром культуры. Ольга Любимова доложила президенту о крупных проектах, которые реализуют в стране, передает "ТВ Центр".

Так, в Ленинградской области открылся один из крупнейших в мире центров реставрации с новейшей аппаратурой и техникой.

Отдельное внимание уделяется новым регионам России - ремонтируются и оборудуются библиотеки, музеи, театры. Восстанавливается социальная инфраструктура.

Путин: "Это очень важно. Не менее важно восстанавливать саму материальную базу. Я уже говорил. К сожалению, я не имел возможности посмотреть социальные объекты, когда был в Херсонской области, в Луганской. Но было видно, что там, где нет боевых действий, где более или менее стабильно, все чистенько, убрано. Но, конечно, сами учреждения нуждаются в поддержке, в реставрации, в восстановлении на современном уровне. Так, как у нас во многих местах делается в России".

Любимова: "Полностью есть план. Например, 14 библиотек в этом году, 15 театральных учреждений, 11 музеев, 10 виртуальных залов и 40 домов культуры – это то, что на этот год уже будет".

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