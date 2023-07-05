Собянин встретился с участниками проекта "Поезд Памяти"

Школьники из России, Белоруссии, Армении и Киргизии поделились с мэром впечатлениями

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня встретился с участниками культурно-образовательного проекта "Поезд Памяти", который посвящен Великой Отечественной войне, сообщает "ТВ Центр",

Школьники из России, Белоруссии, Армении и Киргизии поделились с мэром впечатлениями. Ранее двести учащихся на специальном составе отправились из Бреста к местам боевой славы Белоруссии и нашей страны. Они возлагали цветы к мемориалам и беседовали с ветеранами. А сегодня, согласно маршруту, побывают в музеях Москвы и увидят достопримечательности.

"Самое главное, что нас объединяет, это дружба, которая завелась сегодня, которую вы пронесете через всю жизнь, будете переписывать, дружить, общаться. И это самое главное. Человеческие отношения не заменят никакие музеи, никакие мероприятия. Самое главное - душевное отношение и вера друг другу", - отметил глава города.

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