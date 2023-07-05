В Петербурге загорелся ангар с пластиковыми изделиями

На месте работают экстренные службы
Крупный пожар тушат в Санкт-Петербурге. Во Фрунзенском районе загорелся ангар с пластиковыми изделиями, сообщает "ТВ Центр".
Огонь распространился на площади в 1 тысячу квадратных метров. Кадрами в Сети делятся очевидцы. На них видно, как в небо поднимается густой черный дым.
На месте работают экстренные службы. Также направлена мобильная лаборатория для контроля содержания вредных веществ в воздухе. О пострадавших не сообщается.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"