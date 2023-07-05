Медведев: СВО закончится за несколько дней, если Запад перестанет поставлять оружие Киеву

Страны Запада намеренно затягивают СВО

Завершение СВО возможно "за несколько дней" при условии прекращения США и ЕС поставок тяжелого вооружения на Украину. Об этом в ходе интервью информагентству ТАСС заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"Если США и ЕС сейчас прекратят поставку своего оружия, то тогда СВО закончится через несколько дней", - заявил Медведев.

При этом политик подчеркнул, что НАТО и другие международные организации могли принять участие в урегулировании конфликта, приняв нейтральную позицию относительно Украины. По его словам, решение западных стран о поставках киевскому режиму оружия привело к затягиванию СВО.

Ранее Медведев заявил, что российская армия значительно нарастила темпы поставок тяжелого вооружения в зону СВО.

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