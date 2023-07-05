ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медведев: СВО закончится за несколько дней, если Запад перестанет поставлять оружие Киеву

15:29
  • среда
  • 05 июля 2023

Страны Запада намеренно затягивают СВО

Завершение СВО возможно "за несколько дней" при условии прекращения США и ЕС поставок тяжелого вооружения на Украину. Об этом в ходе интервью информагентству ТАСС заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Медведев: Россия нарастила темпы поставок техники в войска
Медведев предупредил поляков о последствиях размещения ядерного оружия

"Если США и ЕС сейчас прекратят поставку своего оружия, то тогда СВО закончится через несколько дней", - заявил Медведев.

При этом политик подчеркнул, что НАТО и другие международные организации могли принять участие в урегулировании конфликта, приняв нейтральную позицию относительно Украины. По его словам, решение западных стран о поставках киевскому режиму оружия привело к затягиванию СВО.  

Ранее Медведев заявил, что российская армия значительно нарастила темпы поставок тяжелого вооружения в зону СВО.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Поставка вооружения
Поставка вооружения
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.