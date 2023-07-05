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ВС России отразили девять атак ВСУ на донецком направлении

15:11
  • среда
  • 05 июля 2023

Противник потерял до 290 военных за сутки

Российская армия отразила за сутки девять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. В районе Артемовска нанесено поражение трем пунктам скопления военной техники и живой силы ВСУ.

За сутки на донецком направлении ВСУ потеряли до 290 военных, 16 единиц боевой техники. Кроме того, ВС России уничтожили полевой склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Невельское.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что Клещеевка в ДНР находится под контролем российских войск. По его словам, Киев намеренно распространяет фейковую информацию в СМИ, так как терпит неудачи на фронте.

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