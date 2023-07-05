ВС России отразили девять атак ВСУ на донецком направлении

Противник потерял до 290 военных за сутки

Российская армия отразила за сутки девять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. В районе Артемовска нанесено поражение трем пунктам скопления военной техники и живой силы ВСУ.

За сутки на донецком направлении ВСУ потеряли до 290 военных, 16 единиц боевой техники. Кроме того, ВС России уничтожили полевой склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Невельское.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что Клещеевка в ДНР находится под контролем российских войск. По его словам, Киев намеренно распространяет фейковую информацию в СМИ, так как терпит неудачи на фронте.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"