Медведев отметил героизм российской армии

ВС России также отличает современность

Российская армия — современная и героическая. Такое мнение в среду, 5 июля, высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Политик подчеркнул достоинства ВС России, "несмотря на то что у нашей армии, конечно, как у всякой армии, есть и определенные проблемы".

Медведев также выразил убежденность в том, что "вообще всякая война, даже мировая война, может быть завершена очень быстро", причем добиться этого можно двумя способами: "Либо если подписан мирный договор, либо если сделать то, что сделали американцы в 1945 году, когда они использовали свое ядерное оружие и разбомбили два японских города - Хиросиму и Нагасаки", сообщает ТАСС.

Ранее Медведев принял участие в совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил России контрактниками. Он рассказал, что в настоящее время на службу по контракту в рядах российской армии поступают по 1400 человек в день. Лишь за последнюю неделю контракты с ВС России подписали почти 10 тысяч человек. Зампред Совбеза отметил, что попытка вооруженного мятежа никак не повлияла на отношение российских граждан к контрактной службе в зоне специальной военной операции.

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