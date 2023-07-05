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Путин: люди мира - вне политики

15:42
  • среда
  • 05 июля 2023

Президент оценил интерес зарубежных деятелей культуры к России

Люди мира остаются вне политики — такое заявление сделал в среду, 5 июля, президент России Владимир Путин.
Путин встретился в Кремле с министром культуры Любимовой

Гава государства встретился с министром культуры Ольгой Любимовой. При обсуждении конкурса имени Чайковского она отметила, что организаторы "с огромным интересом следили за количеством заявок" — их поступило 742 из 41 страны.

Оценивая столько высокий интерес иностранных деятелей культуры к сотрудничеству с Россией в данной области, Путин отметил, что "люди мира вне политики", сообщает ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что именно воспитание нового поколения является основой суверенитета России. Запрос на самодостаточность и на суверенитет формируется в сфере образования и культуры, которые неразрывно связаны с традициями и историей народов России, отметил президент.

При этом российский премьер-министр Михаил Мишустин указывал, что молодые россияне гордятся "своей культурой, богатыми историческими корнями, нашими завоеваниями, нашей наукой".

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