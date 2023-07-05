Появились подробности о крупном пожаре на складе в Петербурге

Возгорание началось на территории промзоны

В Санкт-Петербурге тушат крупный пожар на складе - горят автопокрышки. К этому часу площадь, охваченная огнем, составляет три тысячи квадратных метров. В тушении задействован вертолёт Ка-32. На место ЧП выдвинулся пожарный поезд.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в час дня, к тому времени огромный столб черного дыма был уже виден из всех районов города. Сначала площадь пожара не превышала 400 квадратных метров, но в считаные минуты огонь распространился на территорию 3,5 тысячи квадратных метров. К тушению привлекли пожарный поезд и вертолет

Возгорание началось на территории промзоны - там вспыхнул ангар предприятия по производству пластиковых изделий. Рядом находится склад готовой продукции, а еще хранятся автомобильные покрышки. С фотографии, сделанной со спутника, видно, что это довольно большая территория. И, по словам сотрудников МЧС, сильно захламленная взрывоопасными предметами - повсюду разбросаны газовые баллоны и стоят морские контейнеры с неизвестным содержимым. Локализовать пожар удалось только спустя три часа.

Окрестности в районе пожара все еще заволакивает едким дымом. В воздухе ощущается резкий запах, ветер сносит дым в сторону жилых домов. На месте работала передвижная химико-биологическая лаборатория, с помощью газоанализаторов были замеры концентрации вредных веществ в семи точках по ходу движения облака. Превышения норм не зафиксировано. На территории склада работает прокуратура - чтобы выяснить причины пожара.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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