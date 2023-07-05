WP: НАТО может дать Украине гарантии безопасности по примеру Израиля

Альянс разрабатывает ряд официальных обязательств по отношению к Украине

Ведущие страны НАТО планируют разработать ряд официальных обязательств по отношению к Украине для обеспечения возможности перевооружения ключевых украинских подразделений в периоды снижения интенсивности боевых действий, передает РИА Новости со ссылкой на статью газеты The Washington Post.

"Западные лидеры разрабатывают ряд официальных обязательств, которые позволят обеспечить способность украинских вооруженных сил сражаться", - пояснили в газете.

Авторы статьи подчеркнули, что план НАТО относительно Украины разработан по аналогии урегулирования напряженности в Израиле.

При этом в статье уточнили, что применение таких мер не предполагает вступления Украины в НАТО, поскольку западные страны до сих пор не пришли к единому мнению относительно украинского кризиса.

Ранее отставной офицер разведывательных войск США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty заявил, что НАТО не вступит в открытую конфронтацию с Россией для спасения провального контрнаступления Украины. По его словам, причина беспомощности альянса заключается в бесконтрольных поставках тяжелого вооружения Украине, которые привели к полному истощению военного потенциала военно-политической организации.

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