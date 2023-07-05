Интернет заполонили юмористические коллажи о кокаине в Белом доме

Белый дом традиционно не отвечает на вопросы, когда речь заходит о Хантере Байдене

Пользователи соцсетей шутят: президент Зеленский с ходу бы определил, что за белый порошок обнаружили в резиденции американского лидера. У команды президента Байдена ушло три дня на то, чтобы озвучить очевидное: кокаин. И замолчать этот скандал не могут даже очень симпатизирующие демократам американские медиа.

Новость-то вроде рассказали, но умолчали о главном подозреваемом и всячески пытаются выгородить президентскую семью. Газета New York Post напоминает о нездоровых пристрастиях сына хозяина Белого дома. И публикует целую подборку фотокомпромата. Вот он употребляет наркотики прямо за рулем, а вот даже во сне.

Корреспонденты республиканских медиа говорят о том, что Хантер часто захаживал к папе на работу. Учитывая его репутацию, вполне мог организовать там себе заначку к празднику. И ведь это далеко не первый скандал с наследником, который может закрыть путь Байдену-старшему в Белый дом раз и навсегда. Были и связи с женщинами с пониженной социальной ответственностью и с психиатром-гомосексуалистом. А еще взятки, мошенничество с налогами и неуплата алиментов. Но расследование криминальных похождений Байдена-младшего идет ни шатко ни валко.

"Белый дом традиционно не отвечает на вопросы, когда речь заходит о Хантере Байдене. Они утверждают, что он является частным лицом. Но республиканцы обещают довести до конца расследование всего, что происходит вокруг семьи Байденов", - говорит Марк Мередит, собственный корреспондент Fox News в Вашингтоне.

Нет никаких сомнений в том, что Хантер Байден получил невероятное прикрытие. Впрочем, как и вся семья Байденов. Потому что очень многие вопросы, которые возникли, выходят за рамки дела одного только Хантера. Его прикрывают сотрудники Министерства юстиции.

Удивительно, что пресс-служба Белого дома изначально позволила информации об обнаружении вещества в Белом доме утечь в прессу. Не исключено, что хотели докрутить историю до попытки отравления президента США и попробовать поискать русский след. Не учли один нюанс: семейство Байденов само гораздо наследить везде, где только можно.

Пожарные на всякий случай прибыли в воскресенье в Белый дом в костюмах химзащиты. Безо всяких экспертиз у них не возникло никаких сомнений, что же они обнаружили. В СМИ попали их переговоры по рации.

Изначально в том же радиоперехвате сообщалось, что наркотики обнаружили в библиотеке Белого дома. Очевидно, что доступ туда имеет очень ограниченный круг лиц. И вычислить, кто решил побаловаться запрещенкой - дело пяти минут. Поэтому для широкой общественности зону поисков расширили до всего западного крыла. Это позволит потянуть время на изучение записей видеокамер наблюдения и журналов учета входа в здание. Да и президент Байден прекрасно умеет перетягивать внимание на себя. Американские СМИ снова обсуждают его странное поведение. 80-летний политик потерялся в собственной резиденции во время празднования Дня независимости. Впал в астрал, да еще и забыл выключить микрофон, когда разговаривал с невидимыми друзьями.

В интернете уже вовсю расходятся юмористические фотоколлажи на тему обнаружения кокаина в Белом доме. Одна из самых популярных подписей: наконец-то выяснилось, почему президент Байден так странно себя ведет.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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