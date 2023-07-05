В НАТО не увидели угроз от России для целостности Молдавии

Альянс признал это

Североатлантический альянс не усматривает военных ресурсов, которые могла бы использовать Россия, чтобы угрожать территориальной целостности Молдавии. Такое заявление сделал в среду, 5 июля, заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ.

Как утверждает политик, "это не означает, что они не используют арсенал гибридной войны, подстрекательство к социальному неповиновению путем открытого поощрения протестов, кибератаки".

По мнению Джоанэ, речь больше идет о психологическом давлении, чем о реальным физических угрозах. При этом НАТО продолжает оказывать поддержку Молдавии для укрепления ее обороноспособности, сообщает РИА Новости.

Ранее председатель молдавского парламента и руководитель правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что Российская Федерация пытается помешать интеграции Молдавии в Евросоюз. По утверждению молдавского политика, именно в рамках таких попытках российская сторона якобы создала "этот замороженный конфликт в Приднестровье".

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что молдавскому руководству пора бы прислушаться к собственным гражданам и перестать действовать в угоду Западу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"