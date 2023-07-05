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В НАТО не увидели угроз от России для целостности Молдавии

15:59
  • среда
  • 05 июля 2023

Альянс признал это

Североатлантический альянс не усматривает военных ресурсов, которые могла бы использовать Россия, чтобы угрожать территориальной целостности Молдавии. Такое заявление сделал в среду, 5 июля, заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ.
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Как утверждает политик, "это не означает, что они не используют арсенал гибридной войны, подстрекательство к социальному неповиновению путем открытого поощрения протестов, кибератаки".

По мнению Джоанэ, речь больше идет о психологическом давлении, чем о реальным физических угрозах. При этом НАТО продолжает оказывать поддержку Молдавии для укрепления ее обороноспособности, сообщает РИА Новости.

Ранее председатель молдавского парламента и руководитель правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил, что Российская Федерация пытается помешать интеграции Молдавии в Евросоюз. По утверждению молдавского политика, именно в рамках таких попытках российская сторона якобы создала "этот замороженный конфликт в Приднестровье".

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что молдавскому руководству пора бы прислушаться к собственным гражданам и перестать действовать в угоду Западу.

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