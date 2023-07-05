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Программа комплексного обустройства и развития ЦАО выполнена более чем на 50 процентов за полгода

15:59
  • среда
  • 05 июля 2023

Программа включает четыре направления

В ЦАО Москвы с начала года введено 19 объектов недвижимости, программа комплексного обустройства и развития центральной части города за шесть месяцев выполнена более чем на 50%. Об этом сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.

Программа включает четыре направления, среди которых ввод объектов капитального строительства, инженерной и транспортной инфраструктуры.

"По одному из наиболее значимых направлений — это ввод недвижимости, за первое полугодии объем сдачи объектов капитального строительства уже выполнен на 70 процентов от годового плана", - отметил Лёвкин.

Так, в округе появились новые социальные объекты – Ледовый дворец "Кристалл" в Лужниках, медицинский корпус НМИЦХ имени Вишневского, реконструировано здание стрелкового клуба на Андроньевской площади.

Также в ЦАО продолжается работа по озеленению дворовых территорий, парков и скверов, добавил глава Департамента градостроительной политики Москвы.

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